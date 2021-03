Altro anziano derubato con tecnica 'abbraccio', via Rolex

(ANSA) - FIRENZE, 09 MAR - Derubato da un donna, che lo ha abbracciato mente camminava in strada e gli ha sfilato il Rolex dal polso senza che in un primo momento si accorgesse di nulla.

E' accaduto ieri a un 80enne, a Firenze in via D'Annunzio. Il giorno precedente un episodio analogo è avvenuto nella vicina via Centostelle, dove un 90enne è stato derubato dell'orologio da una passante che lo ha abbracciato dicendo di aver perso il lavoro. Due settimane prima sempre in via Centostelle a un anziano era stato portato un Rolex con la stessa tecnica.

Indagini sono in corso da parte della polizia. (ANSA).