Fiorentina si salva con autogol,3-3 col Parma

Fiorentina-Parma: è successo tutto alla fine. La Viola si è fatta rimontare dal Parma per due volte e poi addirittura superare al 90' e quando per i padroni di casa stava balenandosi il terzo ko consecutivo è arrivato al quarto minuto di recupero l'autogol di Iacoponi. Così la sfida salvezza di scena al Franchi è terminata 3-3, un punto a testa che in classifica non cambia nulla per gli emiliani che restano penultimi e pochissimo per la squadra di Prandelli che raggiunge Spezia e Benevento. Brutta partita fra formazioni piene di limiti, problemi e infortuni (oggi ko anche Amrabat e Bani), specchio fedele di una stagione complicatissima per entrambe, il successo manca alla Fiorentina da 45 giorni e al Parma da novembre.