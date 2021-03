Covid: Toscana; altri 23 morti, su ricoveri e tasso positivi

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAR - Sono 1.293 in più rispetto a ieri i casi di positività al Coronavirus riscontrati in Toscana che, in tutto, salgono a 163.096. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente, con un tasso di positività in crescita rispetto a ieri: è al 5,1% su 15.726 tamponi molecolari e 9.547 antigenici rapidi contro il 4,9 su 25.341 test del report precedente. Sono invece 12.902 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10% è risultato positivo (ieri era al 9,6%). Purtroppo si registrano altri 23 decessi - 17 uomini e 6 donne con un'età media di 76,5 anni - che portano il totale complessivo a 4.784. Non si arresta poi la crescita dei ricoveri: rispetto a ieri aumentano di 34 e sono complessivamente 1.270 di cui 189 in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri.

I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 137.614 (84,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 20.698, +2,7% rispetto a ieri. L'età media dei 1.293 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (il 21% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più). Riguardo alle singole province Firenze ha 292 contagi in più rispetto a ieri, Lucca 178, Pistoia 167, Arezzo 149, Prato 138, Siena 105, Pisa 101, Livorno 77, Massa Carrara 65, Grosseto 21. Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 5.319 casi, Massa Carrara con 5.218, Pistoia con 5.181, la più bassa Grosseto con 2.463. Complessivamente, 19.428 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (512 in più rispetto a ieri, più 2,7%). Sono 40.428 (1.114 in meno rispetto a ieri, meno 2,7%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).