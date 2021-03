Calcio: Prandelli, io a rischio? Come tutti gli allenatori

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAR - "Se mi sento a rischio? Tutti gli allenatori lo sono e comunque il mio futuro è domani e provare a vincere la partita. Siamo pronti per questa battaglia". CosìLo Cesare Prandelli vive la vigilia dello scontro salvezza con il Parma, in programma domani alle 15 allo stadio Franchi. "Sono tre anni che questa squadra lotta per salvarsi e quindi c'è ancora qualche situazione pregressa. Io quando ho accettato di tornare ho dato la massima disponibilità - ha ribadito Prandelli - per me adesso la Fiorentina viene avanti a tutto, sto mettendo cuore e anima e trascurando famiglia e amici. Se però questo non basta e mi rendo conto di essere un peso basta parlarne al di là dell'ottimo rapporto che ho con la società".

I viola sono in emergenza per le assenze di Ribéry, Castrovilli e Igor, mentre gli acciaccati Bonaventura e Kouamé faranno di tutto per recuperare.