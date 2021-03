Aggredito per rapina bici, 35enne si frattura gamba

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAR - Un 35enne è stato aggredito da un gruppo di persone, che lo hanno circondato e fatto cadere dalla bicicletta cercando poi di portargliela via. A seguito della tentata rapina l'uomo, che ha opposto resistenza e messo in fuga i malviventi, ha riportato la frattura di una gamba. Sul posto, la notte scorsa a Firenze in via Il Prato, sono intervenuti gli agenti della squadra volante della polizia e i sanitari del 118.

Il 35enne, originario del Guatemala, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova per le cure del caso. (ANSA).