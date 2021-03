Covid: Giani,Toscana arancione, Pistoia resta zona rossa

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAR - Toscana ancora per una settimana in zona arancione, ma con zone rosse la provincia di Pistoia e i comuni di Cecina (Livorno) e Castellina Marittima (Pisa): lo ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio Giani, dopo la prima riunione del Comitato emergenza prevenzione scolastica (Ceps). "Il ministro Speranza - ha detto Giani - mi ha telefonato per comunicarmi che dai dati la nostra è una zona arancione, che rimane per questa settimana. Vi è un addendum, ovvero una zona rossa provinciale, che è quella della provincia di Pistoia" che continua a rimanere tale per un altro periodo.

(ANSA).