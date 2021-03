Blitz Cc in casa Firenze, trovati 8 kg droga e armi

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAR - Droga e armi sono stati sequestrati dai carabinieri in un appartamento di Firenze, nella zona di Campo di Marte. Il blitz è scattato dopo che l'uomo residente nell'abitazione, un 35enne albanese, è stato arrestato in provincia di Lecce dopo essere stato trovato in possesso di oltre 265 chili di marijuana e 63 di hashish.

Nella casa sono stati trovati 8,5 chili di hashish, 30 grammi di marijuana e 4,5 di cocaina, sostanza da taglio e due pistole detenute illegalmente, tra cui revolver calibro 38 e una scacciacani modificata, con relative cartucce. La droga era nascosta nel ripostigli in alcuni sacchi della spesa, le armi erano nei cassetti della cucina. Quando è stato fermato dai carabinieri, nel comune di Poggiardo (Lecce), mentre viaggiava a bordo di un furgone carico di sostanza stupefacente, l'uomo era in compagnia di una 23enne ucraina, anche lei arrestata. Entrambi sono accusati di traffico di stupefacenti. Il 35enne dovrà rispondere anche di possesso illegale di armi. (ANSA).