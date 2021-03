Pedopornografia: ha 1093 foto e video in telefono, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAR - Un 65enne residente in provincia di Firenze è stato arrestato in flagranza dalla polizia postale per detenzione di materiale pedopornografico. La perquisizione nella sua abitazione, disposta dal pm Ester Nocera, ha permesso di sequestrare lo smartphone usato dall'uomo per connettersi al suo profilo social e vari dispositivi elettronici. Un primo esame dei supporti informatici ha permesso di scoprire 800 immagini e 293 video a carattere pedopornografico. Le indagini sono scattate da una segnalazione di un'organizzazione non governativa statunitense. (ANSA).