Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAR - Sempre in aumento in Toscana il tasso di positività e dei ricoveri. In particolari nelle ultime 24 ore registrati altri 1.239 casi su 23.744 test, con un tasso di nuovi positivi del 5,22% (ieri era del 4,67%) e 23 decessi. I ricoverati sono 1.202 (+10), di cui 173 in terapia intensiva (+2).

Intanto il Cnr rileva che "le varianti stanno facendo crescere i casi fino a due volte di più rispetto alle precedenti ondate. Ci sono zone dove le misure più severe adottate stanno iniziando a produrre effetti in positivo, come l'Umbria, la Provincia di Bolzano e l'Abruzzo". "L'impatto delle varianti, invece, sta manifestando la sua virulenza in Toscana, Lombardia ed Emilia-Romagna, dove gli interventi di riduzione sono insufficienti per controllare il calo dei casi".

Tra le zone 'sorvegliate' della Toscana per l'aumento dei casi c'è quella dell'Empolese dove sono 99 i nuovi positivi registrati rispetto a ieri e il comune di Certaldo ha deciso di chiudere le scuole: la decisione è stata presa a fronte di 63 casi Covid accertati nei primi quattro giorni di marzo, numero che ha portato il tasso della settimana corrente a quota 395 su 100mila abitanti.

Invece nel Grossetano, a Civitella Paganico, 31 casi registrati tra gli ospiti di un Cas. (ANSA).