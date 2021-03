Calcio: Nardella, dedicheremo murale ad Astori

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAR - "Tre anni senza Davide Astori, tre anni senza il nostro Capitano. Con la sua famiglia e con i tifosi abbiamo deciso di dedicargli un grande murale per mantenere per sempre viva la sua memoria. Nessuno se ne va se vive nel cuore di chi resta. E Davide vive nei nostri cuori". Lo ha scritto, su Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella in occasione dell'anniversario della scomparsa di Astori. (ANSA).