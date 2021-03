Muore runner colpito da braccio meccanico camion

(ANSA) - FIRENZE, 03 MAR - Un runner è morto questa mattina dopo essere stato investito dal braccio meccanico di un camion, mentre faceva jogging lungo la strada statale 67 a Pontassieve, in provincia di Firenze. Secondo i primi accertamenti, il mezzo pesante stava procedendo sulla strada quando, per cause in corso di accertamento, il braccio meccanico avrebbe ceduto inclinandosi lateralmente verso il basso, a mezz'aria, andando a occupare la carreggiata. L'uomo, un 51enne originario del Lazio, sarebbe stato colpito mentre correva lungo il margine della strada, morendo sul colpo. Sul posto polizia municipale e carabinieri. (ANSA).