Incendi, spento rogo nei boschi del Mugello, in fumo 10 ettari

(ANSA) - FIRENZE, 03 MAR - E' stato spento nella notte l'incendio boschivo iniziato nel primo pomeriggio di ieri in località Monte Giuvigiana, nel Comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), in Mugello. Grazie all'aumento dell'umidità notturna e all'assenza del vento, spiega una nota della Regione, le fiamme sono state messe sotto controllo in prossimità di un impluvio. Le fiamme hanno interessato boschi di faggi nella parte alta del monte Giuvigiana e di querce con ginepri e ginestre nella parte inferiore.

Da una prima stima si calcola che siano andati bruciati oltre 10 ettari. Sul posto nelle operazioni di controllo e bonifica, si alterneranno per tutto il giorno, squadre del volontariato antincendi boschivi, operai forestali e direttori operazioni della Unione dei comuni del Mugello.

In attesa del possibile arrivo delle piogge per il weekend, le condizioni attuali di siccità sono favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi. (ANSA).