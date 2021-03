Crolla parte tetto abitazione a Siena, nessun ferito

(ANSA) - SIENA, 02 MAR - Crollo parziale del tetto di un palazzo in viale Mazzini a Siena, evacuata in via precauzionale una famiglia.

Il crollo, fanno sapere i vigili del fuoco intervenuti sul posto intorno alle 23.40 di ieri sera ha interessato una parte di tetto di circa 15 metri. Non si segnalano persone ferite.

