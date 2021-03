Covid:Toscana, altri 13 morti, aumento positivi e ricoverati

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAR - L'ultimo report Covid delle 24 ore in Toscana riferisce di 1.058 nuovi positivi, età media 44 anni, e di 13 altri decessi, età media 79,5 anni. I nuovi dati portano a 158.170 il numero totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia (+0,7%) e quello delle vittime a 4.699 persone. Il saldo dei guariti è di 682 (+0,5%, ma i guariti totali a tampone negativo sono stati 697) e raggiungono quota 134.643. Gli attualmente positivi sono oggi 18.828 (+2%) di cui ricoverati 1.163 (+41 unità pari al +3,7% e 174 sono in terapia intensiva, +2) e altri 17.665 in isolamento a casa, con sintomi o senza sintomi (+322 su ieri, pari al +1,9%). Balzo delle quarantene fiduciarie a 40.099 persone (+2.591 su ieri, +6,9%) isolate in sorveglianza attiva Asl per contatti avuti con contagiati.

(ANSA).