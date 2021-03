Scontro tra 3 veicoli, donna muore ad Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 01 MAR - Una donna di 56 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio poco dopo le 14.30 a Ripa di Olmo, nel comune di Arezzo, lungo la statale 73 Senese-Aretina. La vittima viaggiava a bordo di un'auto che si è scontrata con un furgone lungo la Ss 73. Ferite altre tre persone: un uomo di 42 anni e una cinquantenne sono stati trasportati il primo alle Scotte di Siena e la seconda a Careggi di Firenze, entrambi in elicottero e con codice giallo. UN'atra donna, 52 anni, che viaggiava su un terza auto coinvolta marginalmente, è stata trasportata in ambulanza e in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 112, gli elicotteri Pegaso 1 e 2, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Arezzo. In seguito all'incidente Anas ha spiegato che la statale è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra la rotatoria di Ripa di Olmo e l'ingresso del centro abitato di San Zeno. (ANSA).