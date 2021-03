Academy Esaote forma specialisti alta tecnologia per sanità

Un percorso formativo per 25 giovani laureati che, dopo un programma di approfondimento teorico e pratico, saranno inseriti nelle sedi di Esaote a Genova e Firenze. È "egeneration", l'Academy messa a punto da Esaote, con Università di Genova e Synergie, e in collaborazione con gli atenei toscani, che servirà a formare una nuova generazione di specialisti dell'alta tecnologia dedicata alla sanità. Il bando per la selezione sarà aperto fino al 12 aprile 2021 . E'una vera e propria Academy finalizzata all'inserimento di giovani laureati nei dipartimenti di ricerca e sviluppo, progettazione, marketing del Gruppo Esaote a Genova e Firenze. "L'Academy fa parte di un più ampio piano di crescita del gruppo e di collaborazione con le Università ed i centri di ricerca del territorio - ha spiegato Franco Fontana, CEO di Esaote - solo nell'ultimo anno l'organico di Esaote nel mondo è cresciuto dell'8%, con metà dei neoassunti inseriti nelle sedi italiane e un'età media sotto i 35 anni. Le nuove tecnologie stanno evolvendo rapidamente ed Esaote punta sull'innovazione".

Con la presentazione di egeneration, non solo si inaugura ufficialmente un nuovo percorso formativo, come ha ricordato Federico Delfino, Rettore dell'Università di Genova "ma si dà anche avvio a un'importantissima occasione di inserimento nel mondo del lavoro, promossa da una prestigiosa azienda, nota a livello mondiale". Un accordo che è un esempio della collaborazione tra alta formazione e imprese. "È la strada per soddisfare le esigenze del mercato e dare contemporaneamente prospettive concrete agli studenti", ha detto Ilaria Cavo, assessore ligure alla Formazione e Università. "Un'occasione d'oro - ha concluso Alessandra Nardini, assessore toscana alla Università e Ricerca - che sottolinea il ruolo delle Università nel creare una generazione di specialisti con competenze avanzate in settori fondamentali per affrontare le criticità attuali". (ANSA).