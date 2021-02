Fiorentina: Prandelli, A Udine scontro diretto molto impegnativo

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Contro l'Udinese sarà uno scontro diretto molto impegnativo, spero potremo ripetere le prestazioni esterne con Torino e Sampdoria ma raccogliendo di più, non dobbiamo smettere di indossare l'abito da operai perché è un campionato che non permette di stare tranquilli". Così Cesare Prandelli presentando la trasferta di domani alle 15 al 'Friuli' per cui il tecnico della Fiorentina non avrà a disposizione Bonaventura e Kouamè ma recupera Ribéry dopo tre turni di stop per infortunio. "Franck ha fatto un allenamento in gruppo e lo ha fatto molto bene, le sensazioni sono positive" ha spiegato Prandelli che sul suo futuro ha ribadito: "Come ho sempre detto fin dall'inizio di questa avventura non creerò mai problemi alla società e alla squadra e questo lo sanno. Di certo mi sento molto coinvolto in questa esperienza e non solo emotivamente, è la più particolare e difficile della mia carriera, mi sento addosso una grande responsabilità". (ANSA).