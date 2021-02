Covid: Toscana, altri 20 morti, 17.429 positivi (+0,7%)

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - Altri 1.126 nuovi casi, con età media di 42 anni, e ancora molti morti - 20 decessi - nelle 24 ore in Toscana per il Coronavirus. Nella regione salgono a un totale di 155.167 (+0,7%) i casi di positività censiti, mentre le vittime totali sono arrivate a 4.655. Più lento l'incremento giornaliero dei guariti (+0,4%) per un saldo di 560 pazienti in 'uscita' dalla patologia, tuttavia ci sono state 586 guarigioni virali, complete, nelle stesse 24 ore. I guariti raggiungono quota 133.083. Invece, gli attualmente positivi sono oggi 17.429 (+3,2%) di cui i ricoverati sono 1.053 (+46 unità, 166 in terapia intensiva, tre in più) mentre 16.376 persone sono in isolamento a casa, con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o asintomatici (+500 su ieri, +3,1%). In rialzo anche le quarantene, 37.478 persone (+653 su ieri, +1,8%) in isolamento fiduciario per contatti con contagiati. (ANSA).