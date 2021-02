Fiorentina: rientra Ribéry, ma si ferma Kouamé

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Dopo Giacomo Bonaventura, infortunatosi nel corso dell'ultima partita contro lo Spezia, si è fermato anche Christian Kouamé. L'attaccante della Fiorentina oggi è stato sottoposto a degli esami, dopo il fastidio muscolare accusato durante l'allenamento di mercoledì, che hanno evidenziato una lesione di I Grado del bicipite femorale sinistro. Kouamé ha già avviato la riabilitazione e le sue condizioni fisiche verranno rivalutate nei prossimi giorni: il giocatore salterà sicuramente la trasferta di domenica contro l'Udinese ed è in dubbio anche per la successiva sfida contro la Roma, in programma mercoledì 3 marzo, allo stadio Franchi. Nel frattempo, comunque, Cesare Prandelli conta di avere a disposizione per il prossimo impegno Frank Ribéry, che ha saltato le ultime tre partite contro Inter, Sampdoria e Spezia, per un problema all'adduttore. (ANSA).