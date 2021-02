Conte a Firenze incontra rettore poi a lezione

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - L'ex premier Giuseppe Conte è tornato oggi a Firenze dopo l'esperienza di Governo per incontrare Luigi Dei, il rettore dell'Ateneo dove l'ex premier è docente di diritto privato. Conte è arrivato al rettorato in piazza San Marco intorno alle 14:30 entrando in auto nel cortile interno dell'ateneo. Alle 15.30 poi la sua lezione in streaming.

Nella zona numerosi mezzi delle forze di polizia in vista del presidio degli studenti del collettivo di Scienze politiche e dei rappresentanti del comitato Priorità alla scuola che si sono dati appuntamento di fronte al rettorato per protestare contro la presenza dell'ex premier. (ANSA).