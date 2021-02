Covid: in Toscana altri 22 decessi, in calo ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Con 1.254 nuovi positivi - età media 41 anni - sale a 154.041 il totale dei contagiati da inizio pandemia in Toscana dove si contano anche 22 nuovi decessi - 15 uomini e 7 donne con un'età media di 75,8 anni - per 4.635 morti complessivi. Oggi sono stati eseguiti 14.130 tamponi molecolari e 8.898 tamponi antigenici rapidi, di cui il 5,4% è risultato positivo. Sono invece 11.800 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,6% è risultato positivo. In lieve calo i ricoveri: sono complessivamente 1.007, 5 in meno rispetto a ieri, di cui 163 in terapia intensiva che segna invece più 4 pazienti.

I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 132.523 (86% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 16.883, +4,7% rispetto a ieri. Tra le province Pistoia e Siena, da domani zona rossa fino al 7 marzo, contano rispettivamente 177 e 99 casi in più nelle ultime 24 ore. Firenze ne ha 328 in più, Lucca 144, Prato 110, Pisa 106, Arezzo 101, Massa 80, Livorno 57, Grosseto 52.

Complessivamente, 15.876 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (758 in più rispetto a ieri, più 5%). Sono 36.825 (861 in più rispetto a ieri, più 2,4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).