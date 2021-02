Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - La Toscana registra nelle ultime 24 ore altri 1.254 nuovi positivi - oltre a 22 decessi -, un numero comunque più basso rispetto a ieri così come è in calo il tasso di positività, oggi al 5,4% e scendono anche i ricoveri, complessivamente 1.007, 5 in meno rispetto a ieri, di cui 163 in terapia intensiva che segna invece più 4 pazienti.

In calo purtroppo anche le dosi attese di Astrazeneca: la Regione ha dato notizia della riapertura dalle 18 di oggi delle prenotazioni in vista della prossima fornitura, attesa per il fine settimana: in arrivo uno stock di 26.400 dosi a fronte delle 44.500 annunciate in precedenza.

Intanto oggi il governatore Eugenio Giani ha firmato l'ordinanza che istituisce la zona rossa per le province di Pistoia e Siena, al via da domani fino al 7 marzo. E a proposito di Siena il dg dell'Asl Toscana sud est Antonio D'Urso ha spiegato che a pesare sulla scelta della zona rossa, è stato "l'andamento crescente dei contagi e la presenza delle varianti brasiliana e inglese": "Nell'ultima settimana in questa provincia sono stati registrati 625 casi, con un incremento del 20% rispetto ai 527 di quella precedente. E in totale sono stati fino a oggi accertati circa 50 casi con variante in provincia di Siena". (ANSA).