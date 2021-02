Auto contro muro e poi si incendia, conducente grave

(ANSA) - PISTOIA, 26 FEB - Ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed è andato a sbattere contro un muro, quindi la vettura ha preso fuoco. L'incidente è avvenuto a Pistoia nel pomeriggio in via di Valdibrana. Ad estrarre il conducente dall'auto in fiamme sono stati due volontari della Misericordia che stavano recandosi nella sede dell'associazione per prendere servizio. Le condizioni del ferito, che è stato estratto dall'abitacolo privo di sensi, sarebbero molto gravi, anche a causa delle ustioni. Per il trasporto in ospedale è stato fatto intervenire l'elisoccorso Pegaso. Sul posto, oltre ai sanitari, inviati dal 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. Ancora da accertare le cause dell'incidente, forse un malore. (ANSA).