Luoghi del cuore Fai, Castello Sammezzano è secondo

Sul podio la Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza con 75.586 voti, il Castello e Parco di Sammezzano a Reggello e il Castello di Brescia votati rispettivamente da 62.690 e 43.469 persone, seguiti da la Via delle Collegiate a Modica, l'Ospedale e la Chiesa di Ignazio Gardella ad Alessandria, la chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore sempre a Modica, il ponte acquedotto a Gravina di Puglia, la chiesa di San Michele Arcangelo di Pegazzano, l'Eremo di Sant'Onofrio Morrone a Sulmona e il Museo dei Misteri di Campobasso: sono questi i primi 10 classificati nell'ambito del decimo censimento de 'I Luoghi del Cuore', storica iniziativa del Fai, il Fondo ambiente italiano promossa in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per la la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico e culturale italiano.

Si è trattato di un'edizione straordinaria che, nell'anno del Covid, ha visto una partecipazione inattesa: i voti raccolti sono stati 2.353.932, il miglior risultato di sempre, con oltre 39.500 luoghi segnalati in 6.504 comuni d'Italia (l'82,3% del totale).

SE sul podio al secondo posto, con 62.690 voti, si è piazzato Sammezzano, già vincitore del censimento 2016. nei primi 15 Luoghi del cuore del Fai c'è anche la Stazione radiotelegrafica Guglielmo Marconi a Coltano (Pisa), che di voti ne ha raccolti 18.183 ed è arrivata 14/a. Tra gli altri luoghi toscani votati per il censimento per la la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico e culturale italiano, hanno ottenuto più di 2.000 voti nell'ordine: l'Abbazia di San Galgano a Chiusdino (Siena), che è arrivata 43/a (7.371 voti); il Chiostro di Buggiano Castello (Pistoia), 54/a (6.310); Villa Medicea Ambrogiana a Montelupo Fiorentino, 62/a (5.733); il borgo Vico Pancellorum e la Pieve Romanica, nel comune di Bagni di Lucca, 72/a (5.267); Terme del Corallo a Livorno, 103/a (3.964); l'organo della Pieve S. Giovanni decollato a Rocca di Montemurlo (Prato), 109/a (3.840); Lucchio e la sua rocca, nel comune di Bagni di Lucca, 132/a (3.091); Chiesa e museo di San Cassiano di Controne ancora a Bagni di Lucca, 142/o (2.955); Rocca Silvana a Castell'Azzara (Grosseto), 158/o (2.715); Terme Tettuccio a Montecatini Terme, 159/a (2.699); Il Cammino Di Santa Giulia, da Livorno a Brescia, 164/o (2.625); Chiesa di San Pantaleone Martire a Vinci, 187/o (2.400).