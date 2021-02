Covid: Toscana, 17 morti e ricoverati tornano sopra i 1000

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - E' di 857 nuovi casi, età media 45 anni, e di altri 17 decessi (totale 4.599 vittime) l'andamento del Coronavirus in Toscana nelle 24 ore secondo il consueto report della Regione. Inoltre, i ricoverati vanno a quota 1.005 (+22 su a ieri), di cui 163 in terapia intensiva (+4 unità). Tra i nuovi positivi (+0,6%) 832 sono stati confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico. Dunque, da inizio dell'epidemia in Toscana sono 151.413 i casi di positivi Covid.

Crescono di meno i guariti (+0,4%) che con 556 pazienti usciti dal Covid raggiungono un totale di 131.409. Gli attualmente positivi sono oggi 15.405, +1,9% su ieri: di questi sono ricoverati in ospedali 1.005 (+2,2% su ieri) di cui 163 in terapia intensiva (+2,5%), mentre 14.400 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (+262 unità su ieri, +1,9%). Ci sono poi 35.435 persone (+1.142 su ieri, +3,3%) isolate in sorveglianza attiva delle Asl per contatti avuti con persone contagiate. (ANSA).