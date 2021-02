Covid, in Toscana 882 studenti contagiati in settimana 15-21/2

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Nella settimana dal 15 al 21 febbraio sono stati 882 gli studenti in Toscana (fino a 18 anni) risultati positivi al Coronavirus, pari al 16,2% del totale della popolazione contagiata nella settimana (5.446 persone).

Emerge dal 'cruscotto' epidemiologico del monitoraggio sull'andamento del contagio nelle scuole toscane realizzato nell'ambito dell'iniziativa 'Scuole sicure' a cui è dedicato un sito Internet.

Dal monitoraggio emerge inoltre che il contagio è aumentato nelle ultime settimane: dal 4 al 10 gennaio gli studenti positivi erano 341, sono poi saliti a 360 dall'11 al 17 gennaio, a 372 dal 18 al 24 gennaio, 495 dal 25 al 31 gennaio, 573 dall'1 al 7 febbraio, 682 dall'8 al 14 febbraio per arrivare la scorsa settimana a 882. Complessivamente i maggiori contagiati sono stati alle superiori con 1.340 sul totale di 3.705 positivi registrati nelle scuole toscane dal 4 gennaio al 21 febbraio.

Segue la scuola elementare con 937, la media con 775, la materna con 447 e infine il nido con 206.

Per quanto riguarda le province più colpite, si legge ancora nel monitoraggio, spicca Firenze con 934 contagiati seguita da Siena con 445 casi. (ANSA).