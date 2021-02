Ordigno artigianale esplode davanti pizzeria Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - Un ordigno artigianale è esploso stamani, martedì 23 febbraio, intorno alle 4, davanti a una pizzeria di Firenze, in via Gabbuggiani nei pressi della stazione Leopolda. Danneggiati la pareti esterne e il bandone del locale.

Sul posto è intervenuta per i rilievi la scientifica dei carabinieri, che indagano sull'accaduto. (ANSA).