Incidenti lavoro: tagliaboschi colpito da ramo, ferito

(ANSA) - ABETONE, 23 FEB - Incidente sul lavoro questa mattina, in un'area boschiva nel comune di Abetone Cutigliano (Pistoia). Erano circa le 12, quando un 21enne residente a San Marcello Piteglio (Pistoia) , ma originario della Romania, dipendente di una azienda agricola locale, durante l'attività di taglio del bosco è stato colpito alla schiena da un grosso ramo caduto da un albero, che gli ha causato un trauma alla spalla destra.

Sul posto, inviati dal 118, sono intervenuti i sanitari ed è stato deciso il trasferimento del ferito, che è sempre rimasto vigile e non è in pericolo di vita, all'ospedale fiorentino di Careggi. Sul posto anche personale della stazione carabinieri di Cutigliano, i vigili del fuoco di San Marcello e il soccorso alpino della guardia di finanza di Abetone. (ANSA).