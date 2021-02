Covid:Toscana supera quota 150.000 contagi, altri 20 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - Con 824 nuovi casi la Toscana supera i 150.000 contagi da inizio epidemia:per la precisione il totale è di 150.556 positivi. I nuovi casi . età media 45 anni - sono comunque in calo rispetto ai 911 registrati ieri così come scende il tasso di positività: su 11.389 tamponi molecolari e 8.336 tamponi antigenici rapidi eseguiti il 4,2% è risultato positivo (ieri era all'8,4. Sono invece 9.033 le persone testate oggi per la prima volta (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,1% è risultato positivo. Purtroppo si registrano altri 20 decessi - 12 uomini e 8 donne con un'età media di 83,1 anni - che porta a 4.582 il totale a oggi. In aumento poi ancora i ricoveri: oggi sono complessivamente 983, 31 in più rispetto a ieri (più 3,3%), di cui 159 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, più 2,6%).

I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 130.853 (86,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 15.121, +2,3% rispetto a ieri. Tra i nuovi casi il territorio di Firenze ne registra 174 in più, seguito da Pistoia con più 115, e Lucca con + 96. Ci sono poi Prato e Arezzo che ne hanno ciascuna registrato 86 in più, Pisa con 79 in più, Siena con +75 e poi Livorno (60), Grosseto (27) e Massa (26).

Complessivamente, si contano 14.138 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (303 in più rispetto a ieri, più 2,2%). Sono 34.293 (2.230 in più rispetto a ieri, più 7%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle vaccinazioni, alle 12 effettuate complessivamente 257.218 vaccinazioni, 9.707 in più rispetto a ieri (+3,9%). (ANSA).