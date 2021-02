Precipita durante escursione Apuane, morto 45enne

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 21 FEB - Un uomo di 45 anni è morto stamani dopo essere precipitato mentre percorreva un sentiero sul monte Tambura, sulle Apuane, in provincia di Massa Carrara. Secondo quanto emerso l'uomo, che viveva a Massa, sarebbe precipitato per circa 400 metri dopo essere scivolato nella parte alta del sentiero Cai via Vandelli, in località Resceto. Allertati Sast e l'elisoccorso ma per il 45enne non c'è stato nulla da fare.

In corso il recupero della salma. Sul posto, insieme al personale della stazione di Massa del Soccorso alpino anche le forze dell'ordine.

Da quanto emerso il 45enne era in compagnia di altri escursionisti quando è scivolato. (ANSA).