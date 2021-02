Fiorentina: Commisso si è vaccinato contro il Covid

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, tornato negli Stati Uniti una decina di giorni fa, si è vaccinato contro il Covid-19. A renderlo noto proprio la società viola che sul proprio profilo ufficiale Twitter ha postato una fotografia che riprende il magnate italo-americano, 71 anni, mentre si sottopone al vaccino.

Intanto la squadra viola, reduce dall'importante successo interno con lo Spezia per 3-0 ottenuto lo scorso venerdì, riprenderà la preparazione domani in previsione della trasferta con l'Udinese: Cesare Prandelli conta di avere a disposizione anche Franck Ribéry che oggi, nonostante il giorno di riposo concesso dal tecnico a tutta la squadra, si è recato lo stesso al Centro sportivo per allenarsi e affrettare i tempi di recupero del problema all'adduttore che gli ha fatto saltare le ultime tre partite contro Inter, Sampdoria e Spezia. (ANSA).