Figlio Maldini marca Renzi jr: finisce 2-2

Il figlio maggiore di Paolo Maldini, Christian (l'altro, Daniel, fa parte della prima squadra del Milan), contro quello di Matteo Renzi, l'attaccante ex Udinese Primavera Francesco. E' successo oggi in Serie C, allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, dove si sono affrontate la Pro Sesto di Maldini jr e la Pistoiese in cui per la prima volta è stato schierato da titolare l'erede del leader di Italia Viva. Francesco Renzi, prima o seconda punta classe 2001, era nei piani di mercato (che fra i dilettanti chiude a fine febbraio) del Trastevere, club capitolino leader del girone E della Serie D, ma ora che sembra aver conquistato il posto nella Pistoiese è molto probabile che rimanga dov'è, ovvero in terza serie, e quindi nel calcio professionistico.

Pro Sesto-Pistoiese è finita in parità, 2-2, e curiosamente è stato Maldini junior, che come papà Paolo e nonno Cesare gioca in difesa, a marcare Renzi junior. I due 'figli famosi' si sono contrastati anche in maniera ruvida, ma sempre corretta, e alla fine il risultato ha dato loro un punto a testa.

Per la Pro Sesto quella di oggi è stata la partita del ritorno in campo dopo tre match rinviati a causa di positività al Covid.

