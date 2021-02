Terremoti: in Mugello paura ma nessun danno al momento

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - "Al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone e cose". Così il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa, in merito alla scossa di terremoto delle 15.55, con epicentro Santa Maria a Vezzano, una frazione del comune di Vicchio al confine con quello di Borgo San Lorenzo.

"La protezione civile - ha continuato - sta monitorando la situazione con le forze dell'ordine, ma fortunatamente per ora registriamo solamente paura ed uscita in qualche caso dalla abitazioni al momento della scossa".

Anche negli altri comuni del Mugello la scossa è stata sentita in maniera chiara: in particolare a Borgo San Lorenzo e Scarperia dove, in alcuni casi, si è assistito a un'uscita dalle abitazioni pressocchè immediata. Tutti sono poi tornati nelle proprie case. (ANSA).