Scossa terremoto magnitudo 3.1 in Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 15.55 dall'Ingv in provincia di Firenze, con epicentro a Santa Maria a Vezzano, una frazione del comune di Vicchio al confine con quello di Borgo San Lorenzo, in Mugello, a una profondità di 8 km. Secondo quanto spiega in una nota la Città metropolitana di Firenze, la scossa è stata avvertita dalla popolazione.

In corso le verifiche da parte della Sala operativa della protezione civile della Metrocittà in collaborazione con le altre sale operative istituzionali: al momento, si spiega dalla Metrocittà, non sono segnalati danni. (ANSA).