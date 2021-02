E' morto Mauro Bellugi

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Mauro Bellugi, ex calciatore dell'Inter e del Bologna, è morto. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. Bellugi, al quale erano state amputate le gambe nel dicembre scorso, aveva 71 anni. Era ricoverato in un ospedale di Milano. 32 le presenze in Nazionale, con cui aveva preso parte ai Mondiali del 1974 (senza venire utilizzato) e del 1978.

(ANSA).