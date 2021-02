Grave bambina di 8 anni caduta da cavallo in Toscana

(ANSA) - COREGLIA ANTELMINELLI (LUCCA), 19 FEB - Una bambina di 8 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo una caduta da cavallo avvenuta in un maneggio di Coreglia Antelminelli (Lucca) in località La Villa. La piccola sarebbe scivolata e caduta dalla sella, battendo la testa. I presenti hanno subito avvisato la centrale operativa del 118 che ha inviato un'ambulanza ed ha fatto alzare anche l'elisoccorso Pegaso. La bambina sebbene dolorante per un presunto trauma cranico era cosciente al momento del trasferimento al Meyer in codice rosso. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio. (ANSA).