Fiorentina-Spezia, Marchizza esce in barella

(ANSA) - FIRENZE, 19 FEB - Preoccupazione nello Spezia per l'infortunio subito nei primi minuti da Marchizza costretto a uscire in barella all'11' del primo tempo della partita al Franchi con la Fiorentina. Il difensore ha avuto la peggio in uno scontro di gioco aereo con Kouamé ricevendo un colpo alla testa. Subito soccorso, il giocatore è rimasto a terra per qualche minuto prima di essere trasportato fuori in barella per eventuali accertamenti. (ANSA).