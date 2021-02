Mazzeo, rimaniamo arancioni ma Rt vicino soglia rossa

(ANSA) - FIRENZE, 19 FEB - La Toscana rimane 'arancione' ma "l'Rt regionale calcolato sui sintomatici è 1,2, molto vicino alla soglia di 1,25 con cui scatta la zona rossa". Lo specifica con un post su Fb il presidente del Consiglio regionale toscana Antonkio Mazzeo, sottolineando tra l'altro, in base ai dati dell'andamento della pandemia, che "siamo al secondo giorno consecutivo con più di 900 casi, non accadeva dal 3-4 dicembre" e che "aumentano i ricoveri in terapia intensiva, dove al momento si trovano 149 pazienti (+5 rispetto a ieri), mai cosi tanti dal 31 dicembre".

Mazzeo osserva inoltre che "cala l'incidenza sulle persone over 80, segnale positivo che dimostra che le vaccinazioni funzionano, mentre aumentano i casi di contagi tra i giovani, questa settimana l'età media dei positivi è 44,12 mentre un mese fa era 48,23". Per questo "occorre vaccinare in fretta il numero maggiore di persone" e occorre "che tutti rispettino le regole, il distanziamento sociale e l'uso della mascherina". (ANSA).