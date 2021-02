Calcio: Fiorentina scaccia i brutti sogni, 3-0 allo Spezia

(ANSA) - FIRENZE, 19 FEB - Fiorentina-Spezia 3-0 (0-0) in uno degli anticipi di oggi della 23/a giornata del campionato di Serie A. Per i viola una vittoria che rafforza la fiducia nei propri mezzi e scaccia i brutti sogni contro uno Spezia che attraversa una buona fase di campionato. I tre gol della Fiorentina sono arrivati nel secondo tempo: al 6' Vlahovic, al 20' Castrovilli, al 37' Eysseric. Nel primo tempo il difensore dello Spezia Marchizza è uscito in barella dal terreno di gioco dopo essersi infortunato alla testa in uno scontro con Kouamè.

Il giocatore è rimasto a terra per qualche minuto prima di essere portato via in barella. "A seguito del fortuito scontro di gioco rimediato al 5' - scrive lo Spezia calcio nei suoi social -, Marchizza ha perso per qualche istante conoscenza. E' tornato vigile ed è stato trasportato in ospedale a scopo precauzionale". (ANSA).