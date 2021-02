Covid: in Toscana Rt a 1.2

(ANSA) - FIRENZE, 19 FEB - C'è anche la Toscana tra le 10 Regioni e le Province autonome che hanno un Rt puntuale maggiore di 1, anche nel limite inferiore, compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente. È quanto risulta dal monitoraggio settimanale dell'Iss e del ministero della Salute sull'andamento della pandemia Covid-19.

In paerticolare l'Rt puntuale della Toscana è di 1.2.

Riguardo all'andamento dell'epidemia oggi registrati altri 924 i nuovi positivi che portano a 146.900 i casi di Coronavirus in regione da inizio pandemia. Purtroppo si registrano anche 19 nuovi decessi che portano sopra i 4.500 il dato complessivo a oggi: per la precisione sono 4.516 i pazienti morti da inizio epidemia. Eseguiti 13.537 tamponi molecolari e 8.688 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,2% è risultato positivo, in leggero calo rispetto a ieri quando era al 4,55. Crescono ancora invece i ricoveri: oggi sono complessivamente 872, 11 in più rispetto a ieri (più 1,3%), di cui 149 in terapia intensiva, 5 in più (più 3,5%). Tra le province che registrano più casi giornalieri prima è Firenze con 266 seguita da Pistoia (+120) e Siena (più 102). Ci sono poi Arezzo (84 in più), Lucca (81), Pisa (79 in più), Prato (66), Livorno (63), Grosseto (34), Massa (29). (ANSA).