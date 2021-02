Moda: Pitti Uomo, al via programma eventi online

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - Pitti Uomo non si ferma e annuncia oggi un programma di eventi online nelle date in cui avrebbe dovuto svolgersi la fiera alla Fortezza da Basso (21-23 febbraio). Si parte il 22 febbraio con Ten C, marchio disegnato da Alessandro Pungetti e recentemente acquistato da Enzo Fusco (presidente di FGF Industry), che live direttamente dalla Fortezza da Basso mostrerà un'installazione immersiva ispirata dall'OJJ, l'Original Japanese Jersey, il tessuto distintivo del brand. Poi la presentazione della mini capsule realizzata dallo stilista americano Spencer Phipps per Rewoolution, brand activewear in lana merino del Gruppo Reda e Paul&Shark che racconterà l'evoluzione del suo percorso stilistico attraverso le recenti collaborazioni. Ci sarà poi l'anteprima del mini-film Wonerwall diretto da Alberto Maria Colombo, che presenta i look più significativi dei brand protagonisti della seconda edizione di Sustainable Style, il progetto speciale dedicato al nuovo menswear responsabile. Infine una tavola rotonda sui brand scandinavi e il loro rapporto con sostenibilità e sensibilità sociale. Tanti anche gli eventi del 23 febbraio: Caruso si racconterà attraverso i suoi uomini chiave, mentre Guy Rover, brand storico della Manifattura Paoloni, presenterà la nuova collezione autunno/inverno 21/22, Closed presenterà il suo eco-denim mentre Save The Duck presenterà la nuova collezione con il parka sostenibile. Infine sarà trasmesso in esclusiva il film del master in "Creative Knitwear Design" di Accademia Costume & Moda e Modateca Deanna. Appuntamenti anche in città: lo store Rinascente di Firenze presenterà fino all'8 marzo "Ritratto al Maschile": progetto-evento che prevede uno speciale allestimento delle sue vetrine ispirate a Pitti Square, tema editoriale di questa edizione. (ANSA).