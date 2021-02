Gucci, collezione con stampe floreali di Ken Scott

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - Le vivaci stampe floreali di Ken Scott con la loro allure anni '70 debuttano in una collezione Gucci, grazie a una selezione di capi e accessori che fa parte della collezione Epilogue.

Soprannominato 'il giardiniere della moda', Scott prediligeva i fiori oversize, tra cui peonie, rose, papaveri e girasoli, che ora in pattern d'archivio decorano capi e accessori da uomo e da donna della linea Gucci. Le stampe sono raffigurate su maglie, giacche, abiti, borse e accessori in seta, tra cui fasce per capelli. "Ken Scott è stato un grande creatore di tessuti - ha affermato Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci -. Ha rappresentato i fiori con romanticismo e li ha introdotti nella cultura pop. Trattava i fiori come fossero insegne di negozi, li moltiplicava, faceva in modo che risaltassero in maniera incantevole. Amo il suo lavoro perché sono ossessionato dalle stampe floreali". In occasione del lancio degli articoli con le stampe di Ken Scott, Gucci Podcast proporrà un episodio speciale con la partecipazione di Shahidha Bari, scrittrice, accademica, critica e professoressa di Fashion Cultures and Histories al London College of Fashion della University of the Arts London, che parlerà della vita dello stilista americano, del suo lavoro e della sua influenza sulla moda contemporanea. (ANSA).