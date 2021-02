Fiorentina, Prandelli: "Blasone? Contano i risultati"

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Non mi bastano i 7 punti di vantaggio sulla terz'ultima per rimanere tranquillo. E' da due anni che la squadra ormai lotta per queste zone della classifica. E' una situazione che dobbiamo strutturare in modo diverso, adesso siamo in questa posizione e dobbiamo lottare tutti per non retrocedere. Facciamo tanti punti in 3-4 partite e poi proviamo a toglierci qualche soddisfazione. Non ci fidiamo del nostro grande blasone, ma ricerchiamo i risultati". (ANSA).