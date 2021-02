Nonna e nipotina investite vicino scuola Firenze, non gravi

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Una bambina di 8 anni e la nonna di 57 sono state investite da uno scooter, questa mattina intorno alle 8,20, mentre attraversavano la strada nei pressi di una scuola a Firenze, in via Faentina. Entrambe sono rimaste ferite in modo non grave e sono state portate in ospedale per le cure del caso. Ferita in modo lieve anche la conducente dello scooter, che avrebbe frenato senza però riuscire a evitarle. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. (ANSA).