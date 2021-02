Covid: Toscana; altri 22 decessi,oltre 12.000 gli attuali positivi

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Con 773 positivi in più rispetto a ieri salgono a 12.396 (+0,7 per cento) i toscani al momento affetti da Covid-19 e 145.020 tutti i casi diagnosticati nella regione dall'inizio dell'epidemia un anno fa. Dei 773 nuovi positivi - età media 42 anni - accertati nelle ultime ventiquattro ore e che hanno fatto crescere dello 0,5 per cento il numero dei contagiati segnalati nell'arco di dodici mesi, 750 sono stati confermati con tampone molecolare e 23 con test rapido antigenico. Nell'ultimo giorno sono stati 13.076 i tamponi molecolari fatti e 7.649 gli antigenici rapidi, di cui il 3,7 per cento è risultato positivo: ieri, con 444 casi, il tasso di positività era invece al 2,57%. Esclusi i tamponi di controllo, sono stati 10.163 le persone sottoposte a test e positivo è risultato il 7,6 per cento. Si registrano poi 22 nuovi decessi - 15 uomini e 7 donne con un'età media di 80,4 anni - che portano a 4.486 le persone che non ce l'hanno fatta dall'inizio dell'epidemia.

In calo invece, dell'1,8% i ricoveri: sono 836, 15 in meno rispetto a ieri, anche se tra di loro quelli che si trovano in terapia intensiva aumentano lievemente: quattro in più in un giorno con una crescita in percentuale del 3 per cento, per un totale di 137. Crescono comunque anche le persone che il virus sono riuscite a sconfiggerlo: 666 guariti e un più 0,5 per cento nell'ultimo giorno, 128.138 dall'inizio (pari all'88,4 per cento di tutti i casi). A oggi poi sono 11.560 i positivi che si trovano in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano addirittura privi di sintomi. Sono cento in più rispetto a ieri (più 0,9%).

Ugualmente a casa ma in un sorveglianza attiva sono 30.094 (668 in più rispetto a ieri, più 2,3%): si tratta di persone che non sono positive, ma che hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alla vaccinazione alle 12 di oggi erano 212.497 quelle fatte, 9.337 in più rispetto a ieri (+4,6%). (ANSA).