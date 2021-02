Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Altri 773 positivi in Toscana che portano a 12.396 i toscani al momento affetti da Covid-19 e 145.020 tutti i casi diagnosticati nella regione dall'inizio dell'epidemia un anno fa. Purtroppo si registrano anche 22 nuovi decessi, per un totale di 4.486 persone che non ce l'hanno fatta sempre dall'inizio dell'epidemia. Sale il tasso di positività: su 13.076 tamponi molecolari e 7.649 antigenici rapidi fatti, il 3,7 per cento è risultato positivo (ieri era invece al 2,57%).

In calo invece, dell'1,8% i ricoveri: sono 836, 15 in meno rispetto a ieri, anche se tra di loro quelli che si trovano in terapia intensiva aumentano lievemente: quattro in più in un giorno con una crescita in percentuale del 3 per cento, per un totale di 137.

Tra i nuovi casi 13 sono stati scoperti tra gli allievi di una scuola di Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena: tra questi uno sarebbe stato colpito dalla variante brasiliana. Il sindaco Gabriele Berni su Fb spiega che c'è stata la comunicazione "della presenza della 'variante brasiliana' in alcuni dei casi residenti nel nostro comune risultati positivi al tampone: stiamo procedendo nel mettere in atto delle misure precauzionali". Berni ha poi disposto la chiusura della scuola anche oggi, in attesa delle prime operazioni di sanificazione e il Comune sta valutando, insieme alle autorità sanitarie e regionali, i provvedimenti a adottare.

Intanto la Regione ha potenziato la centrale regionale InfoCovid alla Fortezza da Basso di Firenze: quaranta le linee telefoniche per dare indicazioni e sostegno a tutti i cittadini, con giovani addetti che daranno risposte su vaccini ed emergenza sanitaria.

(ANSA).