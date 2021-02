Biennale Antiquariato Firenze dal 2 al 10 ottobre

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Torna, dal 2 al 10 ottobre 2021, la 32/a edizione della Biennale internazionale dell'antiquariato di Firenze a Palazzo Corsini. La mostra slitta di una settimana rispetto alle date consuete andando a coincidere con un altro importante appuntamento, la grande mostra di Jeff Koons a Palazzo Strozzi.

"Nonostante alcune fiere internazionali abbiano deciso di spostarsi all'autunno, sono certo che la Biennale rimarrà un punto fermo e fondamentale del mercato dell'arte, come sempre lo è stata", dichiara Fabrizio Moretti, segretario generale della Biaf. Sottinteso, spiegano gli organizzatori, "che tutti i progetti per questa edizione andranno avanti, solo ed esclusivamente, se la situazione sanitaria lo consentirà come di fatto appare ad oggi. Non dovessero verificarsi le condizioni indispensabili di sicurezza la Biaf ha già previsto di annullare l'edizione in lavorazione e posticiparla a settembre 2022".

