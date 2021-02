Volpe in chiesa ospedale centro Firenze, liberata in collina

(ANSA) - FIRENZE, 16 FEB - Una volpe è stata trovata la notte scorsa mentre passeggiava nel loggiato interno della chiesa di Sant'Egidio, nel complesso che ospita l'ospedale di Santa Maria Nuova, nel centro storico di Firenze. L'animale, in buono stato di salute, è stato preso in consegna dagli operatori del servizio di igiene urbana e veterinaria della Asl Toscana centro. Dopo una breve visita per assicurarsi che stesse bene, questa mattina la volpe è stata liberata sulle colline intorno a Firenze.

La notte passata, strani rumori avevano attirato l'attenzione, e dopo un sopralluogo accurato si era pensato alla presenza di una persona forse in cerca di rifugio per il freddo intenso. "Con grande sorpresa invece - racconta il presidente della fondazione Santa Maria Nuova Giancarlo Landini - abbiamo scoperto che si trattava di una volpe probabilmente in cerca di un rifugio sicuro e di cibo. Ormai ci stiamo sempre più abituando alle visite di questi animali in città che diventano frequenti nei periodi in cui siamo zona arancione: la quasi totalità dell'assenza delle persone le invita a circolare indisturbate alla ricerca di cibo". "Si tratta - ha spiegato Enrico Loretti, direttore del servizio di veterinaria - di un animale adulto e sano. L'abbiamo liberata in un habitat più idoneo dopo averla valutata e sfamata. Non è una novità, ormai, per noi, che venga segnalata la presenza di volpi in città.

Quasi tutte le aree verdi sono abitate da questi animali ed in fondo in periodo di lockdown e di ridotta circolazione notturna non è impossibile avventurarsi dalla campagna alla città per questi animali in pochi minuti". (ANSA).