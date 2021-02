Porti:Livorno; Authority raddoppia accesso a Molo Italia

(ANSA) - LIVORNO, 15 FEB - Consentire in sicurezza il traffico delle merci e separare i flussi di traffico tra il "Porto della Cellulosa", la Darsena Calafati e la Darsena Pisa all'interno del porto di Livorno. E' con questo obiettivo che l'Autorità di sistema portuale livornese ha firmato stamani il contratto di appalto per la realizzazione della nuova viabilità di accesso del Molo Italia che raddoppierà la carreggiata esistente.

La società aggiudicataria, spiegano dall'Authority, provvederà entro 120 giorni ad allargare la sede stradale con la separazione delle corsie per i due flussi di traffico presenti: traffico pesante (mafi per cellulosa e simili) da e verso il Molo Italia e traffico di vario tipo da e verso le aree a lato della strada. L'allargamento consentirà il raddoppio dell'attuale viabilità, portandola a un totale di 22 metri di larghezza, con doppio marciapiede laterale e nuova illuminazione. (ANSA).