Covid: 40 a pranzo compleanno in ristorante, multe per tutti

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - Una tavolata di 40 persone che ieri a pranzo - con la Toscana declassata a zona arancione - festeggiavano un compleanno in un ristorante rimasto aperto in violazione delle norme anti Covid. E' quanto scoperto a Campi Bisenzio (Firenze) dai carabinieri, che sono intervenuti interrompendo i festeggiamenti. Il locale, in via Mugellese, deve restare chiuso per cinque giorni. Multa da 400 euro per gli avventori, stranieri residenti nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, e per i due titolari del ristorante. (ANSA).